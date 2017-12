Medioriente, Trump: "Usa pronti a sostenere soluzione a due Stati"

Con il Medioriente gli Stati Uniti sono pronti a sostenere "una soluzione a due Stati, se accettata da entrambe le parti". Lo ha detto il presidente Donald Trump dopo aver annunciato il riconoscimento di Gerusalemme come capitale d'Israele. "Voglio essere chiaro - ha aggiunto - questa decisione non riflette in nessun caso una presa di distanza dal nostro forte impegno a facilitare un duraturo accordo di pace tra israeliani e palestinesi".