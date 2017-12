Medioriente, Mogherini: condannare attacchi a ebrei ovunque accadano

"Condanno nel modo più forte possibile tutti gli attacchi agli ebrei, in qualsiasi parte del mondo, incluso in Europa, e in Israele e verso i cittadini israeliani. Un aumento della violenza incendierebbe la regione e sarebbe un regalo agli estremisti e a quanti sono contrari a pace, sicurezza e vivere insieme". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini, in una dichiarazione congiunta col premier israeliano Benjamin Netanyahu.