Medioriente, Israele chiude valico Erez dopo proteste su Striscia

Israele ha chiuso domenica il valico di Erez nel Nord della striscia di Gaza a causa delle continue proteste palestinesi lungo il confine. Lo ha riportato una fonte ufficiale. Il valico di Erez, l'unico passaggio per le persone tra l'enclave palestinese e Israele, resterà comunque aperto per "casi umanitari e per malati", ha detto una portavoce di Cogat, l'organismo responsabile del coordinamento delle attività israeliane nei territori palestinesi.