Medio Oriente, Usa mettono capo di Hamas in blacklist terroristi

Gli Usa hanno messo nella lista nera dei terroristi il capo di Hamas, Ismail Haniyeh, sullo sfondo delle forti tensioni fra Usa e palestinesi dopo il riconoscimento da parte di Donald Trump di Gerusalemme come capitale di Israele. Haniyeh, secondo il segretario di Stato Rex Tillerson, "minaccia la stabilità in Medio Oriente". Le sanzioni, sottolinea, gli impediranno l'accesso alle risorse necessarie "per ordire e condurre attività terroristiche".