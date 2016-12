Medio Oriente, raid israeliano su Gaza: colpiti obiettivi Hamas

Sale la tensione in Medio Oriente. Israele ha condotto un raid su Gaza: lo riferisce su Twitter la radio militare israeliana, secondo cui sono stati colpiti obiettivi di Hamas a Rafah e a Gaza City. Al momento non si ha notizia di vittime. In giornata Israele ha dichiarato zona militare chiusa l'area attorno al kibbutz di Nahal Oz, che si trova proprio a ridosso della Striscia.