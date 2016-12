Medio Oriente, prosegue Intifada dei coltelli: escalation di violenza, altri cinque attentati

Il secondo attentato sempre a Hebron, in Cisgiordania, dove un israeliano ha sparato uccidendo un assalitore che lo ha aggredito con un coltello. Il terzo è avvenuto a Gerusalemme est dove un palestinese ha cercato di pugnalare una guardia di frontiera che lo ha ucciso.



In serata, di nuovo a Hebron, è stato accoltellato un soldato israeliano. Lo ha riferito la radio militare aggiungendo che l'aggressore, un palestinese, è stato "neutralizzato". Per la stessa fonte, l'aggressore è ferito in modo grave.



In seguito un poliziotto israeliano è stato accoltellato al posto di controllo di Qalandiya in Cisgiordania. L'agente è stato ferito leggermente mentre l'attentatore palestinese è stato, secondo la definizione della stessa polizia, "neutralizzato".



Gentiloni: "Con gli Usa per fermare ogni forma di escalation" - "L'Italia è pronta a collaborare con gli Stati Uniti nel loro "sforzo" per fermare ogni forma di escalation delle tensioni in Medio Oriente tra israeliani e palestinesi", ha detto a Expo il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, rivolgendosi al segretario di Stato americano, John Kerry. "Siamo pronti a collaborare con Kerry nel suo sforzo di bloccare ogni escalation di violenza tra israeliani e palestinesi", ha detto Gentiloni, ribadendo che il rapporto tra Italia e Usa "non potrebbe essere più forte".