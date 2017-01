Medio Oriente, Onu: "Siamo sull'orlo di un precipizio"

"A causa delle azioni di coloro che cercano di distruggere le prospettive di pace, in Medio Oriente ci stiamo avvicinando all'orlo del precipizio". Lo ha dichiarato il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, dicendosi "rattristato di non poter offrire nessun senso di ottimismo sul futuro" in merito al conflitto israelo-palestinese. Il 31 dicembre Ban lascerà il posto di capo delle Nazioni Unite all'ex premier portoghese Antonio Guterres.