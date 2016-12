Medio Oriente, Mogherini: a giorni rapporto quartetto per due Stati

Tra alcuni giorni il quartetto di mediatori sul Medio Oriente - Ue, Usa, Russia e Onu - presenterà un rapporto per rilanciare il processo di pace preservando nel conflitto israelo-palestinese la soluzione dei due Stati e trasformarla in realtà: lo ha annunciato a Washington il capo della diplomazia Ue, Federica Mogherini. "Abbiamo deciso - ha proseguito - di lavorare con Giordania, Egitto e Arabia Saudita, con l'iniziativa di pace araba come base".