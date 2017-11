Medio Oriente, gli Usa alla Palestina: "Chiuderemo la vostra missione a Washington"

Gli Stati Uniti hanno avvertito i palestinesi che chiuderanno il loro ufficio a Washington "a meno che non diano inizio a seri negoziati di pace con Israele". Il segretario di Stato americano, Rex Tillerson, ha chiamato in causa un'oscura previsione di una legge statunitense secondo cui la missione dovrà essere chiusa se l'Olp si appellerà alla Corte penale internazionale per perseguire gli israeliani per crimini contro i palestinesi.