Medico:Hillary Clinton ha la polmonite, diagnosticata da venerdì

Venerdì scorso a Hillary Clinton è stata diagnosticata una polmonite. Lo afferma in una nota il dottore che ha in cura la candidata democratica alla Casa Bianca. Gli esami sono stati eseguiti in seguito all'attacco di tosse avuto negli ultimi giorni scorsi durante un comizio. "Per questo - spiega ancora - è stata sottoposta ad una cura di antibiotici e le era stato consigliato di restare a riposo e e di modificare l'agenda degli impegni".