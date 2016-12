Medici senza Frontiere rifiuta i fondi Ue: "La politica sui migranti è vergognosa"

Msf protesta anche contro "l'intensificazione degli sforzi fatti per allontanare le persone e le loro sofferenze dalle coste europee", si legge in un comunicato "Chiediamo ai governi europei di rivedere le priorità: invece di massimizzare il numero di persone da respingere devono massimizzare il numero di quelle che accolgono e proteggono", ha chiesto Oberreit. "Il Patto Ue-Turchia è stato presentato come una risposta umanitaria ed è questo che noi rifiutiamo perché in realtà si tratta di una risposta anti-umanitaria" ha dichiarato Aurelie Ponthieu, consigliere per le migrazioni di MSF.. "Per mesi Msf ha denunciato la risposta vergognosa dell'Europa che si basa su deterrenti piuttosto che sul dare alle persone l'assistenza e la protezione di cui hanno bisogno", ha dichiarato il segretario generale di Msf, Jerome Oberreit. "L'accordo Ue-Turchia è andato un passo ancora oltre e ha messo il concetto di ' rifugiato ' e la protezione che offre in pericolo".

Ue: "Msf non è nostro partner in Turchia" - "Medici senza frontiere non è un partner attuativo dell'aiuto umanitario in Turchia, nè Msf ha fatto richiesta di finanziamenti per le sue attività in Turchia. Di conseguenza" la decisione "non colpirà alcuna attività umanitaria per i profughi in Turchia". Questo il commento del portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas. "La Commissione prende nota della decisione di Msf di sospendere la richiesta di fondi dalle istituzioni Ue, o dagli Stati membri - afferma Schinas -. La Commissione è stata informata che la decisione non avrà impatto su progetti di Msf finanziati dall'Ue in altre parti del mondo. Lo scorso anno il sostegno della Commissione Ue a Msf è stato di circa l'1% del budget per aiuti umanitari, circa 15 milioni contro un totale di 1,5 miliardi".



"Quanto alla questione sulla legalità dell'accordo Ue-Turchia, - aggiunge - la Commissione preferisce l'interpretazione dei nostri 28 Stati membri, del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite che sono più vicini alla nostra analisi dell'intesa, rispetto a quella fatta da Msf oggi".