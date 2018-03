Media Usa: Trump silura consigliere sicurezza McMaster, in pole John Bolton

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di rimuovere H.R. McMaster dal posto di consigliere per la sicurezza nazionale e sta già attivamente discutendo dei potenziali sostituti. Lo scrive il Washington Post. Trump sembra però disposto ad aspettare il tempo necessario nel dare seguito alla sua decisione per non umiliare il generale McMaster ma anche per assicurarsi di aver individuato una solida sostituzione.

I media americani danno in uscita dalla Casa Bianca non solo McMaster, ma anche il capo di gabinetto John Kelly. Trump avrebbe infatti informato Kelly della sua decisione di rimuovere McMaster e starebbe già prendendo in considerazione alcuni candidati, tra cui John Bolton, ex ambasciatore Usa all'Onu sotto l'amministrazione Bush, altro 'falco' su Iran e Corea del Nord, così come Keith Kellogg, capo di gabinetto del Consiglio per la sicurezza nazionale.