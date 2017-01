Media Usa: Trump ha piano cambiamenti per agenzie intelligence

Donald Trump e i suoi principali collaboratori stanno lavorando a un piano per ristrutturare i vertici dell'intelligence americana, apportando cambiamenti in particolare all'ufficio del direttore per l'intelligence nazionale e alla Cia. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti informate. Trump ritiene che lo stesso ufficio stia tentando di sminuire la sua vittoria sostenendo la tesi delle intrusioni di hacker russi.