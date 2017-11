Media Usa: il serial killer Charles Manson è in fin di vita

Charles Manson , uno dei più feroci assassini della storia Usa, è in fin di vita. Lo riporta il sito Tmz. A capo di una setta chiamata "Family", l'83enne Manson fu il regista di due dei più efferati delitti che si ricordino e per i quali fu condannato all'ergastolo. Nel 1969 fu infatti il mandante sia dell' omicidio dell'attrice Sharon Tate (moglie di Roman Polaski) e di quattro suoi amici, sia dell'imprenditore Leno Labianca e di sua moglie.

Manson era già stato ricoverato in ospedale a gennaio, secondo il sito, per gravi emorragie intestinali. Sarebbe stato necessario un intervento chirurgico per riparare le lesioni, ma i medici lo ritennero troppo debole e lo rimandarono in prigione.



Secondo il sito Tmz, la situazione di Manson non può migliorare e per lui "è solo una questione di tempo".