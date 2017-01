Media Usa, Hillary Clinton pensa a candidatura sindaco New York

Hillary Clinton potrebbe candidarsi a sindaco di New York e prendere il posto dell'attuale primo cittadino Bill de Blasio, che conclude il mandato alla fine del 2017. Lo scrive il New York Daily News citando una fonte anonima. "Sarebbe una dolce rivicinta considerando come l'ha trattata de Blasio", ha aggiunto la fonte a proposito della decisione di de Blasio di non sostenere la sua candidatura ad aprile.