Media Usa: Fidel Castro è mortoIl nipote Alejandro: è vivo, basta bugie

19:10 - Il quotidiano americano "Diario Las America" ha rilanciato l'ipotesi di una morte di Fidel Castro. La notizia prenderebbe spunto dalla lunga assenza in pubblico dell'ex leader cubano. Secca la smentita di Alejandro Castro Espin, figlio del presidente cubano in carica Roul Castro, fratello di Fidel, che si trova in questi giorni ad Atene: "Fidel sta bene, siamo stufi di queste bugie".

Alejandro aggiunge che la famiglia Castro è stanca delle continua notizie sulla morte di Fidel che compaiono sugli organi di stampa e sui siti internet. Castro è vivo e vegeto e sta bene. Alehandro Castro si trova nella capitale greca per alcuni incontri e per presentare il suo libro"Il regno del terrore".



Un altro giornale del dissenso, El Diario de Cuba, aveva pubblicato un servizio da Santiago de Cuba in cui si sostiene che il governo "ha proibito la circolazione delle persone nella zona del cimitero di Santa Ifigenia dove presumibilmente è stata costruita la futura tomba di Fidel Castro". La tomba, secondo il giornale, si troverebbe quasi al lato di quella di Josè Martì, uno dei leader del movimento per l'indipendenza cubana a fine Ottocento.