Media Usa: "Amanda Knox si sposa"

13:01 - Secondo il Seattle Times "Amanda Knox si sposa". La 27enne, condannata per l'omicidio di Meredith Kerchner a Perugia, ha trovato un nuovo fidanzato. Si tratta di Colin Sutherland, suo coetaneo ed ex compagno di scuola. Il ragazzo le aveva scritto quando si trovava in carcere a Perugia, finché lei non è tornata in America e i due hanno iniziato a frequentarsi. La data non è stata ancora fissata.

Intanto l'udienza in Cassazione, per il processo a Raffaele Sollecito e alla Knox, è stata fissata per il 25 marzo; ma secondo i media americani la 27enne di Seattle non pensa di far ritorno in Italia e la notizia del matrimonio sembra suggellare questa intenzione.