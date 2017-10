Media Usa: almeno 30 le vittime dell'uragano Harvey

Sarebbero almeno 30 le vittime provocate negli Stati Uniti dall'uragano Harvey, secondo il New York Times; per il Washington Post, invece, sono oltre 20 quelle accertate. Intanto, in Louisiana la situazione sembra essere migliore del previsto: il governatore John Bel Edwards ha spiegato che "le cose non stanno andando così male come temevamo. Speriamo di poter superare le prossime 24 ore senza grossi danni".