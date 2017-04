Media Usa: 400mila dollari a Obama per convegno a Wall Street

L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama avrebbe accettato un compenso da 400mila dollari per un suo intervento sponsorizzato da una banca di investimenti, la Cantor Fitzgerald. Lo riferisce Fox Business citando fonti informate e sottolineando che la somma è anche più alta (quasi il doppio) di quella percepita per simili interventi dalla ex segretario di Stato ed ex candidata democratica alla presidenza Hillary Clinton.