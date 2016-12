Media: uccisa mente attacchi Parigi

Abdelhamid Abaaoud, la mente delle stragi di Parigi, sarebbe morto durante il blitz a Saint Denis. Lo scrive, in base a "informazioni esclusive" in suo possesso, il giornale belga Derniere Heure. Al momento non ci sono conferme ufficiali: il procuratore di Parigi ha infatti dichiarato di non poter ancora "rivelare l'identità" delle persone coinvolte nell'operazione.