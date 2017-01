Media: Trump lavora a decreto per stop ingresso rifugiati siriani

Stop all'ingresso dei rifugiati siriani negli Usa. E' quanto prevede una bozza di decreto a cui sta lavorando l'amministrazione Trump e di cui l'Associated Press è venuta in possesso. Il provvedimento prevede anche la sospensione per 120 giorni dell'intero programma per l'accoglienza dei rifugiati, nonché la sospensione per almeno 30 giorni dei visti per chi arriva da sette Paesi a prevalenza musulmana: Iran, Iraq, Libia, Somalia, Sudan, Siria e Yemen.