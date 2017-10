Media: Puigdemont annuncerà nuove elezioni | E i socialisti: niente art. 155

Il presidente catalano Carles Puigdemont convocherà le elezioni in Catalogna per mercoledì 20 dicembre: lo anticipa il quotidiano La Vanguardia. Secondo una fonte del giornale catalano l'annuncio è imminente. Intanto la polizia catalana dei Mossos d'esquadra ha blindato la zona del parlamento a Barcellona prima dell'inizio della sessione, alle 17, nella quale Puigdemont deve annunciare la risposta alla minaccia di commissariamento di Madrid .

A questa notizia, la capogruppo socialista al Congresso Margarita Robles ha detto che, in caso di elezioni anticipate, l'articolo 155 non deve essere attivato, precisando che la convocazione delle elezioni sarebbe "una magnifica notizia" e un "trionfo per la democrazia".



La sinistra indipendentista: "Sarebbe sleale" - Convocare elezioni anticipate sarebbe "sleale" secondo l'ala sinsitra degli indipendentisti, la Cup. Il deputato Carles Riera dichiara che tale comportamento significherebbe "non obbedire al risultato del referendum".