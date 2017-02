Media: Pentagono valuta invio di truppe di combattimento in Siria

Il Pentagono starebbe pensando all'invio per la prima volta di truppe da combattimento regolari in Siria per accelerare la lotta contro lo Stato islamico. Lo riporta la Cnn. I cosiddetti "boots on the ground", un'eventualità sempre respinta da Barack Obama, sarebbe dunque una delle opzioni allo studio dei vertici militari che stanno mettendo a punto il piano anti-Isis ordinato dal presidente Donald Trump.