Media:"Obama mentì su morte Osama"

Barack Obama avrebbe mentito sull'uccisione di Osama Bin Laden. Lo sostiene un noto giornalista americano, Seymour Hersh, secondo cui la morte del leader di Al Qaeda non fu un'operazione "tutta americana", come la Casa Bianca ha sempre sostenuto, ma che fu possibile grazie alla collaborazione degli 007 pachistani. Bin Laden non aveva scelto il compound di Abbottabad per nascondersi, ma era di fatto prigioniero dei servizi di Islamabad.