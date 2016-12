Media: l'Isis minaccia attentati a New York alla festa Thanksgiving

L'Isis minaccia attentati a New York per il Thanksgiving, la tradizionale festa del Ringraziamento. In particolare, nel mirino ci sarebbe la parata organizzata ogni anno da Macy's che rappresenterebbe un "obiettivo eccellente". Lo riporta la stampa americana. La polizia di New York ha reso noto di aver già preso misure per prevenire attacchi con auto. La minaccia è contenuta nel magazine di propaganda del gruppo Rumiyah.