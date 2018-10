Media: frode da 55 miliardi a Stati Ue sui dividendi delle banche

Diversi Stati europei avrebbero perso 55 miliardi di euro in 15 anni a causa di una frode organizzata da una rete finanziaria con ramificazioni in tutto il mondo. A rivelarlo è un'inchiesta di 18 media del Vecchio Continente sulla base di un'indagine della magistratura in Germania e Danimarca. Il meccanismo della frode girerebbe attorno alla riscossione di dividendi di grandi banche, attraverso un "traffico" di azioni per non pagare le imposte.