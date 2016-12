Media: forze Gb in Libia da gennaio

Dall'inizio dell'anno le forze speciali britanniche Sas sarebbero schierate in Libia. Lo rivela l'edizione online del quotidiano britannico Guardian, che ha preso visione del resoconto di un incontro segreto tra il re di Giordania, Abdullah II, e alcuni politici americani. A gennaio il sovrano aveva spiegato i piani per le operazioni congiunte in Libia fra le sue forze speciali e quelle di Londra.