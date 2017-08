Media:amministrazione Trump verso acquisto Boeing destinati a Russia

L'amministrazione Trump potrebbe acquistare Boeing 747 abbandonati da una compagnia aerea russa per ridurre i costi dell'Air Force One. Lo riportano i media americani, secondo i quali la Us Air Force (Usaf) sta trattando con Boeing l'acquisto di due aerei 747-8, inizialmente destinati alla russa Transaereo Airlines, compagnia liquidata dopo che le sanzioni dell'Occidente alla Russia hanno affossato l'industria del turismo del Paese.