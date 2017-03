McDonald's, tweet al vetriolo contro Trump: presidente ripugnante

Davvero un brutto scherzo per il presidente americano che è anche un noto amante della ristorazione fast food. Al contrario degli Obama che per tutta la loro permanenza alla Casa Bianca, soprattutto con le campagne portate avanti dalla first lady Michelle, hanno sposato la battaglia per una alimentazione più sana, soprattutto per i bambini. Anche se proprio lo stesso Obama si è concesso qualche volta un succulento hamburger in pubblico.



"Donald Trump - recitava il post - come presidente sei veramente un insulto ripugnante e ci piacerebbe riavere indietro Barack Obama". Poi una battuta finale: "Hai anche le mani piccole".



Negli ultimi giorni molti account Twitter sono stati hackerati - ricordano i media Usa - compresi quelli di star come Justine Bieber o di magazine come Forbes.