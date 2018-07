May: "Gb e Usa avranno un accordo di libero scambio"

"Mentre la Gran Bretagna lascia l'Ue, abbiamo concordato di avere un accordo di libero scambio tra i nostri due Paesi. Si tratta di un accordo ambizioso che rafforzerà la cooperazione economica e creerà lavoro e benessere" per Londra e per gli Stati Uniti. Lo ha affermato la premier britannica Theresa May in una conferenza stampa congiunta con il presidente Usa Donald Trump.