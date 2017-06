May:evacuati da edifici a rischio a Camden avranno posto dove stare

La premier britannica Theresa May ha assicurato che il governo sta sostenendo le autorità londinesi per garantire ai residenti evacuati da quattro edifici a rischio incendio a Camden, nel nord di Londra, un posto dove stare. Il governo sta inoltre lavorando con le autorità locali di tutta la Gran Bretagna per fronteggiare i timori riguardanti la sicurezza nei grattacieli, ha aggiunto la May.