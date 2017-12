May a Trump: "Tweet sbagliati, combattiamo ogni tipo di terrorismo"

La Gran Bretagna combatte il terrorismo "da qualunque parte venga". Lo ha sottolineato ad Amman la premier Theresa May, rispondendo indirettamente al presidente americano Donald Trump e ricordando anche gli attacchi terroristici di matrice d'estrema destra "contro i musulmani". Poco prima la May aveva ribadito che "Britain First è un gruppo che semina odio" e ritwittarne i video, come ha fatto Trump, è stata "una cosa sbagliata".