May a Trump: relazione speciale Usa-Gb, importante per mondo

"La special relationship fra Usa e Regno Unito" resta fondamentale per gli interessi e "la sicurezza di entrambi i Paesi", come di quella "del resto del mondo". Così la premier Theresa May, sottolineando di attendere con ansia di ricevere il presidente americano e di voler discutere con lui di come rafforzare l'alleanza strategica tra Londra e Washington, anche in vista di "un accordo di libero scambio" con gli Usa per il dopo Brexit.