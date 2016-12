Mauritania, a morte per apostasia

05:14 - Un giovane mauritano è stato condannato a morte per apostasia dell'islam da un tribunale di Nouadhibou. Mohamed Cheikh Ould Mohamed, in un articolo pubblicato su alcuni siti, aveva criticato decisioni prese da Maometto e i suoi compagni. L'annuncio della sentenza è stato salutato in aula e in città da grida di esultanza e caroselli di auto. Alla lettura della sentenza, Ould Mohamed è svenuto. E' dall'87 che in Mauritania non si esegue una pena capitale.