Maturità a Parigi, professore derubato e prova di matematica da rifare

Sessantuno ragazzi di un liceo di Parigi saranno costretti a ripetere la prova di matematica della loro maturità. Il professore, infatti, è stato misteriosamente derubato dei compiti. L’insegnante non è rimasto ferito, ma è stata aperta un’inchiesta. Per gli studenti resta comunque la beffa. Due le opzioni concesse dal ministero dell’Istruzione francese: rifare l’esame nella giornata di mercoledì, oppure rimandarlo a settembre.

Gli studenti sono stati avvisati tra domenica e lunedì, ma alcuni di loro erano già partiti per le vacanze. Dal ministero dell’Istruzione fanno sapere che non è la prima volta che si verifica un furto del genere e che la correzione della nuova prova sarà “sensibilizzata” rispetto a quello che è successo. Non è l’unico caso di prove ripetute per la maturità 2017 in Francia. 18mila studenti hanno dovuto rifare il loro esame di spagnolo. La prova che avevano sostenuto, infatti, era la stessa proposta nel 2016.