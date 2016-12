Matthew, Obama: "L'uragano potrebbe rafforzarsi improvvisamente"

"Per ora Matthew non ha toccato le coste della Florida, ma c'è grande preoccupazione perché l'uragano potrebbe rafforzarsi improvvisamente". Lo ha dichiarato il presidente americano, Barack Obama, durante un incontro con i vertici della protezione civile Usa. "Possiamo sostituire le case ma non le vite", ha aggiunto il numero uno della Casa Bianca lanciando l'ennesimo appello alla popolazione per un'evacuazione preventiva.