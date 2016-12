Matteo Renzi dagli Usa avvisa Ankara: "Rispetti i valori base della Ue"

01:29 - Matteo Renzi parla dagli Stati Uniti, dove è intervenuto alla Georgetown University di Washington. "In Italia il futuro è più interessante del passato - ha detto rivolgendosi ai ragazzi -, la vera sfida per noi è tentare una nuova strada". Il premier italiano ha poi affrontato il problema Turchia sul genocidio armeno: "Il processo di integrazione - ha detto - è nelle mani di Ankara che deve rispettare valori base della comunità europea".

Dopo il silenzio dei giorni scorsi, sulla vicenda riguardante la Turchia Renzi ha voluto essere netto. "Il Papa ha dato un messaggio molto chiaro su quanto successo in Armenia - ha spiegato -, la Turchia ha reagito e il ministro Gentiloni ha fatto una dichiarazione critica contro Ankara. In questo momento il processo di integrazione è nelle mani di Ankara".



Per Renzi quello alla Georgetown è un ritorno gradito. Ha infatti ricordato di aver visitato l'università di Washington "quando ero sindaco di Firenze" e "ora inizio il soggiorno nella capitale del mondo da questa università".



Parlando agli studenti Renzi ha affrontato il problema del terrorismo e della crisi in Libia. "La cultura è l'obiettivo del terrorismo perché contiene l'idea del futuro - ha detto -. Domani a Obama dirò che l'Italia continuerà il suo impegno per stabilizzare la situazione in Libia". Il premier ha voluto però spiegare che l'immigrazione clandestina "non è solo una questione di sicurezza ma anche di umanità perché stiamo parlando di esseri umani".



"Contro la crisi Obama un modello" - Affrontando invece il tema della crisi economica, Renzi ha voluto indicare l'America di Obama come un modello. "La presidenza Obama davanti alla crisi più terribile dalla seconda guerra mondiale ha investito in un nuovo sogno americano - ha detto -. L'Ue ha perso quest'occasione perché il suo focus non è stato sull'idea di crescita. Ad ogni consiglio Ue dico la stessa cosa ma non capisco perché gli americani ci riescano e noi no. Obama è assolutamente un modello per questa visione".



"L'Italia come la bella addormentata" - Ma Renzi non ha parlato solo di temi internazionali. Sulla questione delle riforme italiane ha messo l'accento sulla situazione di paralisi del nostro Paese. "Per troppo tempo l'Italia è stata come la bella addormentata nel bosco ma noi siamo qui per svegliarla, per dare un indirizzo al futuro - ha detto -. Non è possibile tornare indietro sulle riforme, sarebbe folle sciupare questa occasione". E sull'Italicum: "Da noi prima ci sono le elezioni e solo dopo si decide il premier... ci sarebbe da piangere ma io ho deciso di cambiare questo meccanismo elettorale. L'Italicum sarà approvato nelle prossime settimane".