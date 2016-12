Matteo Renzi arrivato in Etiopia

Il premier Matteo Renzi è arrivato, con un giorno di ritardo a causa della trattativa Ue sulla Grecia, ad Addis Abeba, per una missione di due giorni per il rilancio della cooperazione internazionale italiana. Dopo aver incontrato le più alte cariche istituzionali dell'Etiopia, Renzi interverrà alla terza conferenza Onu sul finanziamento per lo sviluppo. Poi visiterà la diga per la cui costruzione ha vinto l'appalto l'italiana Salini-Impregilo.