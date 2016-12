Matteo Renzi all'Onu: "L'Italia pronta a un ruolo guida in Libia"

Il presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi è intervenuto all'Assemblea generale dell'Onu. Il premier ha detto che l'Italia è pronta ad assumere un ruolo guida in Libia, sottolineando che i libici "non sono soli". Renzi ha anche ripreso le parole di Papa Francesco per ricordare che l'Italia "non si stancherà di lavorare per la moratoria sulla pena di morte".

Un intervento tutto incentrato sui problemi che si concentrano sul Mediterraneo, dall'immigrazione al pericolo terrorismo, aperto ricordando che l'Italia composta da "un popolo generoso e responsabile che si impegna nel salvataggio di migliaia di fratelli e sorelle nel cuore del Mediterraneo", e chiuso con un monito perché la "vecchia Europa, nata sul coraggio, non ceda alla paura. L'Italia farà la sua parte".



Nel mezzo un'analisidella situazione, sottolineando di continuo il ruolo svolto dall'Italia nella crisi dei migranti. "Siamo stati i primi a cogliere l'importanza della crisi dei migranti, iniziata nel Mediterraneo - ha detto Renzi -. Il problema non sono i numeri ma la paura". E a tal proposito il presidente del Consiglio ha rimarcato come "l'Europa è nata per abbattere i muri e vedere sorgerne di nuovi" nel cuore del Continente "è intollerabile".



Spazio anche per il problema terrorismo. "Abbiamo preso atto del fallimento dell'inerzia in Siria - ha detto Renzi - e bisogna avere coraggio di guardare in faccia la realtà: l'Isis è un nemico pericoloso alle nostre porte".