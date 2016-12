Matteo Renzi a cena alla Casa Bianca: anche Roberto Benigni a tavola con il premier e Barack Obama

Bebe Vio alla Casa Bianca: "Pensavo a scherzi a parte!" 1 di 1 Facebook Facebook Bebe Vio alla Casa Bianca: "Pensavo a scherzi a parte!" Il vestito preso in prestito da una nota griffe, la valigia da fare in fretta, i documenti per la partenza, altri impegni da risistemare in fretta. Non sta nella pelle Bebe Vio, la 19enne veneta, medaglia d'oro nel fioretto alle recenti paralimpiadi di Rio, per l'inatteso viaggio americano insieme con il capo del governo Matteo Renzi e altre tre donne simbolo dell'eccellenza italiana per partecipare, martedì sera, a una cena con il presidente degli Usa Barack Obama e sua moglie Michelle. "Pensavo fosse scherzi a parte!", ha detto la campionessa veneta. leggi dopo slideshow ingrandisci

Secondo quanto riportano il Messaggero e il Corriere della Sera, con Renzi ci saranno inoltre quattro donne: il sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini, la direttrice del Cern Fabiola Gianotti, la campionessa paralimpica Bebe Vio e la curatrice della sezione architettura e design del Moma di New York Paola Antonelli.



Non nasconde la sua sorpresa Ruggero Vio, padre della campionessa paralimpica di scherma Bebe, che dice: "Quando abbiamo ricevuto la mail con l'invito pensavamo fosse uno scherzo, poi Bebe ha scritto alla moglie del premier Renzi con la quale si conosce e lei glielo ha confermato".



"La prima reazione di Bebe è stata 'oddio cosa mi metto' - aggiunge sorridendo - è davvero molto contenta ma non lo vede come un invito a Bebe Vio, piuttosto come a tutto il mondo dello sport olimpico e paralimpico".



Bebe Vio: pensavo fosse scherzi a parte - "Non ci volevo credere -racconta la giovanissima campionessa olimpica - quando ho ricevuto per email l'invito di Renzi a andare in America a rappresentare gli atleti italiani. Subito ho pensato a uno scherzo, anzi pensavo di essere su scherzi a parte", spiega la campionessa veneta. "Poi ho chiamato Agnese (la moglie di Renzi) che conosco da tempo e lei mi ha confermato che l'invito era vero".



Sono felicissima ha commentato ancora Bebe Vio. La cosa che mi fa più piacere è che Renzi quando ha pensato di portare una rappresentante dello sport non ha fatto la distinzione tra atleti olimpici e paralimpici. Io sono chiamata a rappresentare tutta la famiglia dello sport, il fatto poi che io sia dello sport paralimpico è ancora meglio".