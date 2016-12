Mattarella: "In Italia calo demografico, rifugiati sono ricchezza"

"I rifugiati arricchiscono il nostro Paese: l'Italia soffre di un tasso di demografia basso e l'arrivo di giovani di talento e capacità, se ben governato, la arricchisce". Lo sottolinea Sergio Mattarella in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. "L'Europa è contrassegnata dal rispetto della persona umana - ha quindi aggiunto il Capo dello Stato -, ma questo principio non può essere usato solo per chi vive in Europa".