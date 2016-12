Mattarella: contro il terrorismo dell'Isis no alle azioni unilaterali

Per affrontare la minaccia del terrorismo fondamentalista, "è necessaria la collaborazione di tutti. Iniziative unilaterali non riescono a risolvere ed affrontare adeguatamente il problema". A dirlo, facendo un riferimento pur non esplicito ai bombardamenti russi, è il Capo dello Stato Sergio Mattarella in un'intervista all'agenzia russa Tass. "Occorre una collaborazione internazionale con strategie e azioni comuni", ha poi aggiunto.

"Il terrorismo fondamentalista - ha sottolineato il Capo dello Stato - è forse la principale frontiera che avremo di fronte nei prossimi anni. Per questo è necessaria una risposta di collaborazione di tutti i Paesi nell'ambito della comunità internazionale. Non soltanto per contrastarlo ma anche per rimuovere le cause che lo originano. Occorre una risposta con la forza e una risposta culturale per sconfiggere la predicazione di odio che, attraverso internet, viene diffusa dal terrorismo fondamentalista".



Iniziative unilaterali, invece, secondo Mattarella "non riescono a risolvere ed affrontare adeguatamente il problema. Occorre una collaborazione internazionale con strategie e azioni comuni. Questo è possibile e indispensabile perche' il pericolo è molto grande".