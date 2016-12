Mattarella a Van der Bellen: "Italia e Austria rafforzino Ue"

Per Sergio Mattarella è necessario partire dagli stretti legami che uniscono Roma e Vienna per rafforzare l'Ue. "I sentimenti di amicizia tra Austria e Italia" non sono solo fondamentali per l'economia dei due Paesi, ha scritto infatti il Capo dello Stato al neo presidente austriaco Alexander Van der Bellen, "ma rappresentano anche un solido ancoraggio per il rafforzamento del progetto europeo, scosso da numerose e talvolta inedite sfide".