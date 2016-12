Mattarella a Netanyahu: stallo negoziati con Palestina pericoloso

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella, incontrando a Gerusalemme il premier israeliano Benjamin Netanyahu, si è detto preoccupato per "lo stallo dei negoziati con la Palestina, uno stallo che accresce il pericolo e l'islamismo radicale. Per cui la soluzione per i due Stati va perseguita con determinazione". "Il terrorismo è una piaga da combattere con forza e l'Italia si sente chiaramente coinvolta nella sicurezza di Israele", ha aggiunto.