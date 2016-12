Materia oscura, il "cacciatore" Ams capta "strani segnali dall'universo"

18:47 - Strani segnali sono stati catturati dal "cacciatore di materia oscura" Ams installato all'esterno della Stazione Spaziale (Iss). Questi segnali potrebbero essere l'evidenza indiretta delle particelle che formano la materia oscura, invisibile e misteriosa, che costituisce circa il 25% dell'universo.

Individuate particelle che formano la materia oscura di Federica Morandi

Secondo i responsabili dell'esperimento, che presentano i dati oggi al Cern di Ginevra, i risultati dell'esperimento potrebbero essere indicazioni di un nuovo fenomeno fisico, forse l'evidenza indiretta delle particelle che formano quella materia misteriosa e invisibile che costituisce il 90% dell'universo.



I dati sono stati raccolti da Ams (Alpha Magnetic Spectrometer) nell'arco di tempo che va dal 2011 ad oggi, ossia da quando lo strumento ha cominciato a funzionare all'esterno della Stazione Spaziale misurando con una precisione straordinaria la composizione dei raggi cosmici. L'Italia ha giocato un ruolo di primo piano in questo esperimento fin dall'inizio, con Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). "Abbiamo notato anomalie sia nella misura dei positroni che degli antiprotoni'', ha detto Roberto Battiston, presidente dell'Asi e che 20 anni fa ha fondato con il Nobel Samuel Ting la collaborazione internazionale Ams.



''Entrambe le misure di precisione fatte da Ams della frazione di antiparticelle nei raggi cosmici - ha aggiunto - stanno mostrando uno scenario completamente diverso rispetto a quello atteso''. Positroni e antiprotoni sono particelle di antimateria che ci si aspetta di vedere nello spazio, ma le quantità osservate da Ams sono in eccesso rispetto alle previsioni basate sulla fisica conosciuta. ''Un modo per interpretarle in modo coerente - ha osservato - è chiamare in causa nuove particelle associate alla materia oscura''. L'abbondanza di positroni e di antiprotoni si può infatti interpretare come l'effetto prodotto da collisioni tra particelle di materia oscura, e quindi come una possibile evidenza indiretta sia dell'esistenza di questa materia invisibile, sia del fatto che possa essere composta da particelle.