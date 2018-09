Massachusetts, esplosioni di gas in tre città: 1 morto, 16 feriti

Inferno di fuoco in Massachusetts , negli Stati Uniti , dove almeno un persona è morta e 16 sono state ferite a causa di una serie di esplosioni e di incendi causati da disfunzioni al servizio del gas . Almeno 40 abitazioni e aziende in tre centri abitati, a nord di Boston , sono state coinvolte, mentre le fiamme si sono sviluppate per parecchi isolati provocando l'evacuazione di intere aree.

I centri abitati interessati sono quelli di Lawrence, Andover e North Andover. Ad essere evacuati per precauzione sono stati anche tutti gli edifici serviti dalla Columbia Gas Service.



Le esplosioni sarebbero state innescate da un eccesso di pressione del gas metano. La polizia del Massachusetts ha fatto sapere che la Colombia Gas Service ha eseguito la depressurizzazione delle condutture. In campo comunque è scesa anche l'Fbi per approfondire le indagini in tutte le direzioni.