Maryland, spari durante una veglia di preghiera a Baltimora: 5 feriti, nessuno è in pericolo di vita

E' ancora caos in America dopo la lunga lista di uccisioni tra afroamericani, le proteste contro la polizia e il caso Dallas. Un uomo armato ha aperto il fuoco su un gruppo di persone a Baltimora durante una veglia per la morte di Jermaine Scofield, il 24enne di colore ucciso in una sparatoria. Secondo le autorità del Maryland, cinque persone sono rimaste ferite, in modo non grave. Non è chiaro il movente. L'attentatore non è ancora stato fermato.