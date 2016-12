Martin si risveglia dopo 12 anni "Sentivo, ma non potevo dirlo"

19:29 - Dodici anni in coma, poi il risveglio. Martin Pistorius, oggi 39 anni, sudafricano, era inerte sul letto, incapace di comunicare con il mondo esterno, senza che i medici sapessero il perché. Dodici anni che visti da fuori sembravano tutti uguali. Ma non è stato esattamente così. Martin dopo qualche anno ha iniziato lentamente a svegliarsi ma da fuori non si capiva nulla. Lui in realtà era in grado di sentire tutto quello che medici e parenti dicevano. Compreso quello che ora ricorda come il momento più doloroso, quello in cui la mamma le ha detto: “Spero tu possa morire”. Lui quella frase l’ha sentita ma ora appartiene al passato che ha raccontato in un libro toccante: “Ghost boy”, il ragazzo fantasma.

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X