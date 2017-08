Marsiglia, van contro due fermate dellʼautobus: una vittima Afp 1 di 10 Afp 2 di 10 Afp 3 di 10 Afp 4 di 10 Afp 5 di 10 Afp 6 di 10 Afp 7 di 10 Afp 8 di 10 Afp 9 di 10 Afp 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Secondo la stampa locale, la vittima sarebbe una 41enne, mentre un'altra donna di 29 anni sarebbe rimasta ferita in modo grave. L'uomo fermato sarebbe un francese 35 anni noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti e per problemi psichiatrici, ma non schedato come radicalizzato. "Non c'è nessun elemento che possa qualificare questo atto come atto terroristico", ha detto il procuratore di Marsiglia, spiegando che la pista privilegiata è quella del disturbo psichico.