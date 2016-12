9 febbraio 2015 Marsiglia, giornata di paura: colpi di kalashnikov, evacuato un asilo Potrebbe trattarsi di un regolamento di conti tra bande di spacciatori. Diversi testimoni hanno parlato di uomini incappucciati che "sparano in aria" a La Castellane Tweet google 0 Invia ad un amico

21:30 - Sono le nove del mattino quando un commando di almeno cinque individui incappucciati, in tenuta paramilitare e giubbotto antiproiettile, comincia a sparare per le strade di La Castellane, isola di degrado e illegalità nella banlieue nord di Marsiglia, celebre quanto per i regolamenti di conti tra bande rivali quanto per aver dato i natali a Zinedine Zidane. Nelle ricostruzioni degli inquirenti, i primi colpi di kalashnikov esplosi in aria hanno lo scopo di intimidire le gang rivali per un conflitto legato allo spaccio di droga e al controllo del territorio.

"Siamo stati bersagliati dagli spari", denuncia il capo della polizia di Marsiglia, Pierre-Marie Bourniquel, che era a bordo di una delle tre volanti prese di mira e "chiaramente identificabili come vetture della polizia". Nella banlieue in stato d'assedio con gli studenti sprangati all'interno delle scuole o evacuati in zone piu' sicure, giungono le teste di cuoio. Non ci sono feriti ma nel 'ghetto' di ottomila abitanti la tensione e' altissima. Gli elicotteri sorvolano gli immensi palazzoni di cemento armato, mentre le forze dell'ordine blindano l'intero perimetro del quartiere, che in molti definiscono un "supermercato della droga", se non addirittura una "zona di non diritto", con gli spacciatori incappucciati che controllano le entrate e le uscite.



"E' come in Siria" - "Ci parlano della Siria, ma la Siria e' qui", denuncia la senatrice socialista, Samia Ghali, che e' anche mini-sindaco della 15/a e 16/a circoscrizione di Marsiglia e che nel 2012 suscito' reazioni indignate per aver chiesto l'invio dell'esercito in citta'. I colpi di kalashnikov precedono solo di qualche ora l'arrivo di Manuel Valls, il premier della Francia, a Marsiglia proprio per illustrare paradossalmente la riduzione dei dati sulla criminalita'. "La lotta contro l'insicurezza e' permanente", ha avvertito il premier, condannando gli spari "inaccettabili". "Non ci sono zone di non diritto, non ci sono zone proibite alle forze dell'ordine", ha assicurato ancora Valls, annunciando che il suo "unico obiettivo e' riconquistare terreno" sui criminali. Senza eccedere nei trionfalismi, in questa giorno cosi' particolare, Valls ha comunque tenuto a ringraziare l'azione della polizia, perche', piu' in generale, negli ultimi due anni, "la criminalita' sta diminuendo in modo significativo a Marsiglia e in tutta la regione delle Bouches-du-Rhone".



"I trafficanti sono in difficoltà" - Per il ministro dell'Interno, Bernard Cazeneuve, che lo accompagnava insieme alla collega all'istruzione Najat Vallaud-Belkacem, gli eventi sono proprio il segno che i trafficanti sono in difficolta' per la "pressione" sempre piu' forte esercitata su di loro delle forze dell'ordine. "Piu' smantelleremo le reti, piu' accentueremo la pressione nei quartieri difficili, piu' ci sara' gente che cerchera' di battersi per mantenere un perimetro. Ma noi ci batteremo fino in fondo", ha avvertito Cazeneuve.



Un arsenale - Un arsenale con "sette kalashnikov",giubbotti anti-proiettile e sacchi pieni di droga e' stato scovato nell'edificio 5 della cite' de La Castellane. "Si stava preparando un'operazione di guerra. Non so di che natura o contro chi fosse diretta, ma questa gente ha preso dei rischi tali che non puo' averlo fatto per nulla, volevano intimidire, lanciare una sfida", ha spiegato Samia Ghali, che oggi risponde a chi due anni fa l'aveva attaccata per aver chiesto l'invio dei militari a Marsiglia. "Purtroppo, avevo ragione prima di tutti". La Castellane "e' una prigione a cielo aperto, custodita da spacciatori, sfruttatori e criminali. Oggi la gente vuole solo fuggire".